Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке

Премьер-министр правительства Великобритании Кир Стармер объявил об отставке со своего поста, также он оставляет место руководителя Лейбористской партии. Стармер объявил, что утром уже подал прошение об отставке королю Великобритании Карлу III.

Читайте также: Глава минобороны Британии уходит в отставку

Стармер добавил, что новый премьер-министр, которым, вероятно станет новый лидер лейбористов Энди Бернхэм, вступит в должность в июле или августе. До проведения выборов Стармер и его кабинет будут исполнять обязанности членов правительства.

Стармер возглавил правительство Великобритании (и первое за 14 лет лейбористское правительство этой страны) два года назад. Несмотря на то, что он потерял доверие однопартийцев, уходящий премьер-министр в своей заключительной речи похвалил собственный кабинет и заявил, что в момент его прихода к руководству в Лейбористской партии та была на грани морального банкротства.

Стармер закончил свое выступление, заявив, что после отставки будет уделять больше времени семье.