Игорь Седов: В День памяти и скорби: Мы вспоминаем тех, кто, не щадя своих сил, сражался за нашу Родину

22 июня 1941 года началась самая трагическая и кровопролитная страница в истории нашей Родины.

"В этот скорбный день мы вспоминаем тех, кто, не щадя своих сил, сражался за нашу Родину, за наши семьи и за наше будущее. Мы склоняем головы перед памятью героев, которые проявили мужество и самоотверженность в самые трудные времена", - отметил председатель Думы города Астрахани Игорь Седов.

Он напомнил, что День памяти и скорби напоминает нам о необходимости бережного отношения к миру, единству и взаимопомощи.

"Мы чтим память павших, поддерживаем ветеранов и передаём уроки истории будущим поколениям. Пусть эта скорбная дата станет для нас не только напоминанием о прошлом, но и источником силы для будущего", - резюмировал Игорь Седов.