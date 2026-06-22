В Крыму до 1 сентября закрываются "Артек" и другие детские лагеря

В Крыму с 22 июня по 1 сентября приостанавливается работа детских лагерей, в том числе международного детского центра "Артек", сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности", - говорится в указе главы республики.

"Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности", - добавил Аксенов.

21 июня украинские БПЛА ударили по Керченской паромной переправе и нефтяному терминалу в поселке Чушка. После этого в Крыму остановили продажу бензина на всех АЗС. Топливо отпускается только госслужбам. Также на полуострове наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением.