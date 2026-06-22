Пьяный пермяк грозился избить двух девочек, которые не уступили ему место в автобусе

Пьяный пермяк грозился избить двух девочек, которые не уступили ему место в автобусе. Информация об этом опубликована в группе "Пермь ЧП и ДТП новости".

Видео со скандалом распространилось в соцсетях. На нем нетрезвый мужчина ругается матом и рассуждает, что сидящим девочкам надо "дать леща".

По словам подростков, мужчина был сильно пьян. Он ехал с женой и дочерью лет 12, и в какой-то момент, видимо, захотел сесть, но свободных мест не было. После этого он на протяжении 20 минут нецензурно выражался в адрес девочек.