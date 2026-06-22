Андрей Трубецкой открыл конкурс- фестиваль бардовской песни в Высоком Мысе

Масштабное мероприятие было посвящено Году единства народов России.На площадке объединились жители Сургутского района, других муниципалитетов Югры и гости из разных регионов страны, в том числе Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Московской области.

Центральным событием фестиваля является конкурс бардовской песни. В этом году в нем приняли участие 120 человек. Солисты и творческие коллективы представили 71 номер. Во второй этап прошли 26 композиций, которые прозвучали с главной сцены. Итоги конкурса станут известны в сентябре, на мероприятии, которое пройдет во Дворце искусств «Нефтяник».

Гостей фестиваля поприветствовал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Фестиваль проводится в 24 раз. Эта цифра уже показатель. Сюда приезжают не по разнарядке и не потому, что надо ехать, а по состоянию души: посидеть с гитарой, попеть песни. Фестиваль стал визитной карточкой, брендом Сургутского района. Вчера состоялся отборочный тур, сегодня основные выступления. Оценивают выступающих профессиональное жюри. Искренне желаю всем участникам и гостям отлично провести время", - обратился к гостям глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Глава Сургутского района напомнил, что в следующем году мероприятие будет проводиться в 25 раз и это наглядно демонстрирует востребованность этого события.

"Фестиваль проводится с 2001 года. В следующем году он отметит 25-летие. Организаторами мероприятия выступают администрация Сургутского района и Объединенная первичная профсоюзная организация ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России", - уточнил Андрей Трубецкой.

Как сообщают организаторы конкурса, оценивали творчество участников режиссер и участник дуэта «Мастер Гриша» Михаил Цитриняк, композитор и член Союза литераторов России Борис Кинер, а также многократные победители фестиваля Александр Проценко и Игорь Иванов. Для гостей и участников также выступили автор-исполнитель, лидер группы «Хьюго» Павел Пиковский и представитель новой волны авторской песни Василий Уриевский.

В программе фестиваля кроме музыкальной программы были конкурс палаточных городков и спортивные состязания.



