"Урал Футбол Фест 2026" пройдет 18 июля

Фестиваль "Урал Футбол Фест 2026" пройдет 18 июля в Парке Маяковского в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФК "Урал".

Всех пришедших ждет автограф-сессия с игроками основного состава "Урала", паблик-ток и автограф-сессия с бывшим игроком сборной России Федором Смоловым, выступление хедлайнера VA.NO. Также запланированы турниры, мастер-классы для детей и взрослых, парад болельщиков и футбольный квест с призами. Будут организованы зона спортивного чекапа, открытые тренировки от детских школ "Урала" и официальный магазин мерча.

Как уточнили в клубе, вход на фестиваль свободный.

Напомним, в прошлом году в "Урал Футбол Фесте" участвовал бывший игрок сборной России Александр Мостовой. Тогда он напутствовал "Урал" на скорейшее возвращение в Российскую Премьер-лигу.