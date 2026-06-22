Мужчина устроил дебош на борту самолета и умер

Мужчина-дебошир скончался на борту самолета. ЧП произошло 21 июня. По словам очевидцев, пассажир средних лет рейса Москва – Омск начал вести себя агрессивно, бегал по самолету, пытался нападать на попутчиков с ножницами и ломился в кабину пилотов, передает Telegram-канал "112".

Пассажиры и экипаж обезвредили дебошира: ему стянули руки и ноги пластиковыми стяжками. Когда мужчина успокоился, его отпустили. После этого пассажир потерял сознание, самолет совершил экстренную посадку, но приехавшие медики смогли только констатировать смерть.

Отметим, что "Известия" сообщали о дебошире, летевшем в тот же день рейсом "Аэрофлота" из Москвы в Омск, он так же пытался проникнуть в кабину пилотов, но, согласно информации издания, был задержан после посадки в аэропорту Омска, к самолету прибыли врачи и полиция.