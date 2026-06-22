Uma2rman выступит на Дне строителя в Екатеринбурге

Хедлайнером Дня строителя в Екатеринбурге станет группа Uma2rman. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Гильдии строителей Урала.

"В этот день организации строительного комплекса устроят масштабный праздник для горожан и гостей Екатеринбурга, который завершится выступлением группы Uma2rman", - говорится в сообщении.

В организации празднования примут участие крупнейшие отраслевые компании. В программе предусмотрены детские и взрослые мастер-классы – как творческие, так и тематические. На проспекте Ленина гости Дня строителя смогут посетить большую выставку строительной техники, а в центре Екатеринбурга пройдут соревнования операторов спецтехники.

В этом году среди строителей по специальным билетам, распространяемым традиционно через профессиональные объединения, разыграют два автомобиля "Лада".

Весь день на главной сцене в Историческом сквере будут выступать музыканты из Екатеринбурга и других городов, а завершится празднование выходом группы Uma2rman.

Вход на площадки праздника свободный.