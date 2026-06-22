Кокаин с логотипом Tesla: океан выбросил на пляжи Фиджи 15 миллионов долларов

Жители далекого острова Комо в архипелаге Фиджи нашли на побережье опасный груз. Прямо у воды на песке лежали 27 кг кокаина в брикетах с логотипом автобренда Tesla. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на телерадиокомпанию ABC. Местный житель Севулони Тагимоце первым заметил подозрительные свертки, хотя сначала он даже не понял, что внутри находятся наркотики.

Вскоре точно такие же упаковки нашли и на соседнем острове Муниа. Там полиция зафиксировала еще 35 свертков. Правоохранители сообщают, что каждый брикет весит около одного килограмма. Эксперты оценивают общую партию в 62 кг, а ее стоимость превышает 15 млн долларов. Итоговая цена будет зависеть от того, насколько чистый состав окажется внутри упаковок.

Журналисты ABC объяснили, как наркотики попали на берег. Контрабандисты прикрепили к некоторым брикетам воздушные шары. Международные преступники часто используют этот метод в открытом океане: они сбрасывают груз с больших судов, а их сообщники на маленьких лодках тихо подбирают товар по этим приметам. Видимо, на этот раз часть партии просто унесло течением к островам.

Полиция Фиджи уже отправила специальную команду на остров Муниа, чтобы забрать оставшуюся часть груза. Сейчас все 62 свертка везут в столицу страны - город Суву. Там криминалисты проверят содержимое упаковок и попытаются выяснить, какой именно преступный синдикат организовал эту поставку через океан. Районные власти просят местных жителей быть бдительными и сообщать о любых новых находках на пляжах.

Ранее МВД и таможня России ликвидировали канал контрабанды опасных веществ, которые преступники ввозили из Турции, Китая и Казахстана под видом обычных БАДов. Силовики изъяли 30 кг запрещенных препаратов, включая сибутрамин, а также оборудование для их рассылки почтой.