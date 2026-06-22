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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области в этом году начнут строительство третьей нитки водовода от Велижанского водозабора

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области состоялось совещание по подготовке к строительству крупного водовода от Велижанской водоочистной станции до Тюмени. Он обеспечит доставку в город ещё почти 50 тысяч кубометров чистой питьевой воды, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В подготовке участвуют специалисты департамента ЖКХ Тюменской области, дирекции коммунально-хозяйственного строительства, главного управления строительства, департамента лесного комплекса, администраций Тюмени и Нижнетавдинского округа, по территории которых пройдет труба, и генерального подрядчика "Росводоканал Тюмень".

На текущий момент в государственную экспертизу направлены результаты инженерных изысканий, продолжается проектирование технической части, решаются вопросы оформления земельных отношений. В планах выйти на строительство в этом году.

"Таких крупных инфраструктурных объектов в новейшей истории Тюменской области еще не было. Поэтому в реализацию проекта строительства третьей нитки водовода вовлечено большое число специалистов самых разных направлений. Мы сосредотачиваем все ресурсы, чтобы выполнить строительство в срок", - заявил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Первым этапом до конца 2027 года планируется построить 11 км водовода диаметром 1 000 мм. Оставшийся участок магистрали будет реализован в рамках концессионного соглашения. Третья нитка позволит на 30% увеличить объем подаваемой в агломерацию воды с Велижанских водоочистных сооружений.

Ее запуск в перспективе: снимет вопросы дефицита воды; позволит подключать новые микрорайоны к системе городского водоснабжения; увеличит надежность сети, так как расширит возможность проведения плановых ремонтов на существующих водоводах, построенных более 50 лет назад.

Объект реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Теги: водовод, строительство, Велижанский водозабор


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