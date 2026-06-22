В России разрешат проводить МРТ без направления от врача

С 1 сентября россияне смогут делать МРТ (магнитно-резонансную томографию) без направления врача, которое требуется сейчас, передает ТАСС со ссылкой на решение Минздрава РФ.

В большинстве стран с государственной системой здравоохранения для проведения МРТ требуется направление врача. В частных клиниках некоторых стран направление не нужно, но большинство экспертов и международные руководства рекомендуют его наличие для обеспечения безопасности и эффективности диагностики.

МРТ имеет противопоказания (например, наличие кардиостимуляторов, некоторых металлических имплантов, ферромагнитных объектов в теле). Только врач может тщательно оценить все риски и решить, безопасна ли процедура для конкретного человека.