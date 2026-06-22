Зеленский потребовал от Лукашенко демонтировать ретрансляторы для дронов - иначе Украина нанесет удар

Зеленский дал одну неделю Белоруссии на то, чтобы отвести от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. В противном случае он даст приказ ВСУ нанести удары по этому оборудованию.

"Если [президент Белоруссии Александр] Лукашенко за неделю не уберет ретрансляторы, Украина уберет их сама. Даю неделю на вывод техники, иначе это сделаем мы", – пригрозил киевский главарь.

Он добавил, что ранее уже требовал от Лукашенко прекратить "техническую поддержку российских ретрансляторов". Также обвинил Белоруссию в поставках топлива для российской армии, что он тоже требует прекратить.

Новое обвинение и угрозы выдвинуты после атаки украинского БПЛА на автобус с детьми в Брянской области. Лукашенко назвал это "открытым фашизмом". Белоруссию хотят спровоцировать и втянуть в военный конфликт, но "это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать", заверил Лукашенко.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что Зеленский специально идет на провокацию по наущению европолитиков. Он рассчитывает, что это даст ему затягивание боевых действий, отсрочку выборов на Украине и повод для новых вливаний Запада. Также он давно заявляет, что Россия якобы готовит нападение на Украину с территории Белоруссии. И у ВСУ уже есть первые 500 целей на белорусской территории, которые сразу же будут атакованы.