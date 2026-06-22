Уральца отправили на принудительные работы за выложенное в интернет фото

Свердловский областной суд вынес приговор за осквернение символа воинской славы России. За выложенное в интернет фото уралец получил принудительные работы.

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Напомним, на скамье подсудимых оказался житель Новоуральска Виктор Казаков. Как показало расследование, на Аллее Славы в закрытом городе Казаков сфотографировал меловую надпись на одной из мемориальных тумб, которые являются частью памятного комплекса – символа воинской славы РФ. Затем уралец опубликовал фото в одной из соцсетей, сопроводив снимок своим комментарием.

По заключению эксперта, текст содержал презрительно-негативное отношение к сооружению. Как посчитало обвинение, сделав это, Казаков публично осквернил символ воинской славы России. Сам мужчина вину не признал.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 22 июня, Казаков был признан виновным. Ему назначен 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он лишен права заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в Сети на 2 года.

Как уточнили в Свердловском областном суде, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.