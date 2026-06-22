МИД: НАТО и ЕС нацелены на войну с Россией к 2030 году

Запад реально готовится к военному столкновению Россией на рубеже 2030 года, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушков в интервью "Известиям".

По его словам, Россия видит эти приготовления, которые все больше напоминают немецкий план "Барбаросса" Германии против СССР.

Дипломат отметил, что главная задача Евросоюза и НАТО — стратегическое поражение Москвы.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия не стремится к конфликту с альянсом. Так он ответил на вопрос о возможном "нападении" России на республики Прибалтики, о котором говорят некоторые европейские политики. При этом на том же мероприятии генерал-лейтенант ВС ФРГ Кристиан Фройдинг сказал о консенсусе в НАТО относительно вероятности военного конфликта с Россией до 2030 года.