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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Запрета не будет: власти разрешили использовать иностранный ИИ до 2032 года

Правительство России отказалось от идеи запрещать зарубежные нейросети. В итоговой версии законопроекта об искусственном интеллекте власти прописали мягкие условия: компании, которые уже встроили иностранные технологии в свои системы, продолжат работать с ними как минимум до 2032 года. Это правило затронет даже важные государственные структуры и критическую инфраструктуру, если они обеспечат хранение и обработку всей информации внутри страны, сообщают "Известия".

Вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил, что бизнес может и дальше сам выбирать подходящие ИТ-решения для своих задач. Государство планирует поддерживать российские разработки льготами, а не принудительными мерами. При этом новые правила коснутся только самых крупных нейросетей - небольшие модели и системы распознавания лиц под жесткий контроль не попадут.

Авторы документа также убрали требование тренировать российские нейросети только на отечественных данных. Кроме того, власти передумали вводить обязательную маркировку для каждого текста или картинки, которые создал ИИ. Теперь разработчикам достаточно просто оставить техническую возможность для такой пометки.

Эксперты считают такие послабления спасением для отрасли. Сейчас многие российские сервисы работают на базе открытых зарубежных кодов, и резкий запрет просто остановил бы их работу. Специалисты отмечают, что даже крупные отечественные игроки используют международный опыт, поэтому доступ к мировым технологиям поможет России не отстать в глобальной гонке вооружений ИИ.

Ранее Верховный суд Татарстана встал на сторону студентки Московского международного университета, которую отчислили за написание диплома с помощью нейросети. Вуз настаивал на фальсификации текста, однако суд признал отчисление незаконным, так как отчеты антиплагиата носят лишь вероятностный характер, а у научного руководителя не было полномочий эксперта для окончательного вердикта.

Теги: нейросеть, интеллект, работа


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