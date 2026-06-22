"Уральские авиалинии" оштрафовали за задержку рейса более чем на 11 часов

Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована за нарушение прав пассажиров. Причиной стала многочасовая задержка рейса.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в феврале 2026 года рейс U6-2617 "Уральских авиалиний" из Москвы в Ургенч был задержан более чем на 11 часов. Было установлено, что вопреки требованиям закона пассажиры на время ожидания не были размещены в гостинице.

Авиакомпания привлечена к административной ответственности по статье КоАП РФ "Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов". Ей назначен штраф в размере 42 тысяч рублей.

Сегодня стало известно, что "Уральские авиалинии" почти на сутки перенесли вылет в Анталью из Екатеринбурга.