Ямал и Югра вошли в топ российских регионов с самыми высокими доходами населения

Ямало-Ненецкий автономный округ занял второе место в рейтинге регионов по доходам населения, составленном аналитиками РИА Новости.

Первое место - у Ненецкого автономного округа. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра замыкает топ-10 регионов с высокими доходами. Ее опережают Чукотский автономный округ (3 место), Магаданская область (4 место), Москва (5 место), Сахалинская, Мурманские области, город Санкти-Петербург и Татарстан.

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ЯНАО составляет — 3,98. Доля населения за чертой бедности в 2025 году — 3,3%.

В Югре отношение доходов к стоимости товаров и услуг составляет - 2,52. Доля населения за чертой бедности в 2025 году — 5,2%

Тюменская область в рейтинге находится на 32 месте.