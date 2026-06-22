ГК "КОРТРОС" предлагает специальные условия покупки жилья для студентов и абитуриентов в Академическом

Приемная кампания 2026 года в самом разгаре: тысячи абитуриентов подают документы в вузы Екатеринбурга. Для иногородних студентов традиционный вопрос — где жить во время учебы. Мест в общежитиях часто не хватает, поэтому значительная часть студентов остается без жилья. В таких условиях покупка квартиры может оказаться не просто альтернативой, а более выгодным решением, чем аренда.

Математика решения: покупка против аренды

Ключевой аргумент — ежемесячный платеж по ипотеке сопоставим со стоимостью съема, но через 4 года обучения квартира остается в собственности. При этом рынок аренды в Екатеринбурге стабильно растет: по нынешним оценкам за четыре года обучения суммарные расходы на съемное жилье могут составить более 1 млн рублей без возможности возврата этих средств

По расчетам отдела продаж ГК "КОРТРОС", наиболее доступные варианты в Академическом выглядят следующим образом:

Студии:

ЖК "Спутник", блок 17.12 (строящийся) — от 4 041 300 ₽. При субсидированной ставке 0,01% в первый год ежемесячный платеж составляет 8 983 ₽, в течение четырех лет обучения — 25 252 ₽.

ЖК "Спутник", блок 17.8 (готовый) — от 4 590 850 ₽. Ежемесячный платеж: 10 204 ₽ в первый год, 28 686 ₽ в последующие годы.

Однокомнатные квартиры:

ЖК "Первый Академ", дом 3.1 (строящийся) — от 5 359 900 ₽. Ежемесячный платеж: 11 914 ₽ в первый год, 33 491 ₽ далее.

ЖК "Спутник-1", блок 17.7.1 (готовый) — от 5 964 450 ₽. Ежемесячный платеж: 13 257 ₽ в первый год, 37 269 ₽ далее.

Для студентов и абитуриентов действует регулярный дисконт 5% на покупку. Стандартные условия: первоначальный взнос от 20,1%, срок кредитования до 30 лет. В отдельные периоды могут действовать дополнительные акции, которые сделают условия еще выгоднее.

Почему именно Академический

Район обладает несколькими преимуществами для студентов:

Транспортная доступность. Прямые маршруты общественного транспорта до ключевых вузов города, включая УрФУ. Трамвайные и автобусные линии связывают Академический с основными образовательными кластерами Екатеринбурга.

Прямые маршруты общественного транспорта до ключевых вузов города, включая УрФУ. Трамвайные и автобусные линии связывают Академический с основными образовательными кластерами Екатеринбурга. Безопасная среда. Район спроектирован по принципу "двор без машин", с освещенными пешеходными маршрутами и видеонаблюдением.

Район спроектирован по принципу "двор без машин", с освещенными пешеходными маршрутами и видеонаблюдением. Развитая инфраструктура. В пешей доступности — поликлиники, спортивные объекты (Дворец дзюдо, Академия тенниса), школы, детские сады, торговые центры, кафе и зоны отдыха. Студенту не нужно тратить время на бытовые вопросы — все необходимое рядом.

В пешей доступности — поликлиники, спортивные объекты (Дворец дзюдо, Академия тенниса), школы, детские сады, торговые центры, кафе и зоны отдыха. Студенту не нужно тратить время на бытовые вопросы — все необходимое рядом. Сообщество сверстников. Академический — самый молодой район Екатеринбурга, где значительную долю жителей составляют молодые семьи. Это создает комфортную социальную среду.

"Покупка квартиры для студента — вложение, которое помогает уверенно смотреть в будущее. Пока идут годы учебы, недвижимость растет в цене, а вместе с дипломом выпускник получает ценный актив и собственное пространство для жизни. Благодаря субсидированной ипотеке от девелопера ежемесячный платеж зачастую сопоставим с арендой, но в этом случае средства работают на создание семейного капитала. Особенно важно, что собственная квартира дает молодому человеку чувство стабильности и уверенности на старте взрослой жизни: можно сосредоточиться на учебе, карьере, строить планы, создавать семью и не откладывать важные решения из-за жилищного вопроса. Это вложение, которое приносит пользу и сегодня, и спустя многие годы", — отметил директор по продажам и маркетингу АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Александр Семенок.

"Академический" — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК "КОРТРОС" развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.



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АО СЗ "РСГ-Академическое"

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