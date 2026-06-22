"Уральские авиалинии" почти на сутки перенесли вылет в Анталью из Екатеринбурга

Пассажирам рейса U6-1575 "Екатеринбург – Анталья" компании "Уральские авиалинии" придется прождать посадки на самолет целый день. Вылет был запланирован на 03.15, однако позднее его перенесли на 22.15, следует из онлайн-табло аэропорта "Кольцово".

Серьезная задержка произошла и в обратном направлении. Сегодня рейс U6-1576 из Антальи в Екатеринбург должен был прибыть в 01.25, однако туристы до сих пор остаются в Турции и вернутся в уральскую столицу только в 20.50.

Изменение расписания может быть связано с ограничениями, вводимыми аэропортами России.