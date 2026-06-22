Для лесоавиаохраны за Уралом запасов топлива хватит на полтора месяца

Для лесоавиаохраны за Уралом, где самолеты Cessna работают только на авиабензине 100LL, запасов топлива хватит на 1–1,5 месяца, сообщили в Ассоциации авиаработ. Ситуация пока не критическая, но движется в этом направлении, в течение месяца вопрос встанет остро, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исполнительного директора ассоциации Вадима Цыганаша.

С учетом общих сложностей с топливом ожидания дефицита среди эксплуатантов логичны, отмечает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.

Ранее стало известно, что Ассоциация эксплуатантов Ан-2 (в стране в эксплуатации находится более 800 самолетов этого типа) обратилась в Росавиацию с просьбой ввести государственное регулирование цен на авиакеросин и авиабензин, но ведомство ответило, что предложение находится вне его полномочий.