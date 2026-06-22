Три бывших президента Украины отказались от ордена Белого орла

В знак протеста против лишения Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла три бывших президента Украины тоже отказались от награды.

Польской традицией является награждение этим орденом почти всех президентов Украины. Им были награждены все, кроме Виктора Януковича. Однако на днях президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена за новый виток прославления украинских нацистов, в том числе участвовавших в массовом уничтожении поляков.

Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма решили отказаться от ордена. Если первые двое активно продвигали украинский нацизм, то третий, Кучма, заявил, что у него "нет другого выбора". Что это значит, он не пояснил. Возможно, решение было принято не им.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига в знак протеста отказался от другой государственной награды Польши — Командорского креста со звездой ордена "За заслуги перед Польшей", полученного в 2022 году. Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена за заслуги перед Польшей. От подобной награды отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Навроцкий подчеркивает, что Украина перешла допустимые границы. И Варшава не может это терпеть. Кроме того, это ставит под вопрос членство Украины в ЕС и НАТО. Бандеровской Украины в Европе не будет, заверил президент Польши.