В Перми поезд травмировал школьника-зацепера

На станции Молодежная Свердловской железной дороги 21 июня 2026 года поезд травмировал 11-летнего подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе транспортного следкома. По предварительным данным, школьник занимался зацепингом, нарушив правила поведения на железнодорожных объектах. С травмой ноги он госпитализирован в больницу.

Следственные органы Центрального МСУТ СК России организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет на транспорте напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на железной дороге. Поезд является источником повышенной опасности, и любое нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта может привести к трагическим последствиям.