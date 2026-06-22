22 Июня 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Дорогой подарок привел к госпитализации. В Алапаевске 9-летний самокатчик попал в ДТП

В Алапаевске произошло ДТП с участием автомобиля "Черри Тигго" и 9-летнего водителя электросамоката, который ему подарили родители. Ребенок был госпитализирован с тяжелой травмой головы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла 20 июня в 13.50 на улице Толмачева, около дома 45/1. Водитель двигался прямо, пока справа из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть не выскочил ребенок на электросамокате. Водитель резко затормозил, но наезда избежать не удалось.

С места ДТП мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение Алапаевской городской больницы.

В ходе разбирательства было установлено, что мощность электросамоката составляла 350 Вт, что приравнивает его к мопеду и требует наличия водительского удостоверения категории "М". Более того, ребенок был без мотошлема и защитной экипировки, из-за чего и получил тяжелые травмы.

По словам матери пострадавшего, самокат она купила в качестве подарка сыну и не знала о необходимости наличия водительского удостоверения для его управления.

В отношении матери составлен административный протокол по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 30 тыс. рублей, материалы направлены в ПДН для привлечения по ст.5.35 КоАП РФ. Также по факту происшествия будет проведено обследование школы, в которой обучается несовершеннолетний, в целях проверки организации профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Разбирательство по данному факту продолжается.

Госавтоинспекция предупреждает родителей об опасности мощных электросамокатов и напоминает: такие устройства – не игрушка, а транспортное средство. Необдуманные подарки могут стоить здоровья и жизни. Не допускайте детей к управлению транспортом, не имеющим соответствующих прав, необходимых навыков и возможности объективно оценивать дорожную обстановку в силу возраста.

Теги: самокат, дтп, госпитализация


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