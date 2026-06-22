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Фото: Накануне.RU

Польша лишила Зеленского ордена Белого орла

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Формально причиной стало присвоение Зеленским имени "героев УПА"* одному из подразделений ВСУ. Однако недовольство Польши вызвало и начавшееся перезахоронение украинских нацистов, в том числе участвовавших в массовом уничтожении поляков. Зеленский активно поддержал этот процесс.
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Ранее Навроцкий дал Зеленскому несколько дней на отмену присвоения имени УПА. После этого, при поддержке общественного мнения, он лишил киевского главаря высшей государственные награды Польши, которую тот получил в 2023 году. И подчеркнул, что этот шаг направлен не против украинцев. Он также не означает изменения стратегического курса Польши, которая продолжает поддерживать Украину. Но терпеть антипольские выходки Украины Варшава не будет. Там неоднократно указывали Киеву на недопустимость таких действий, но в Киеве остались глухи.

В тот же день глава МИД Украины Андрей Сибига в знак протеста отказался от государственной награды Польши — Командорского креста со звездой ордена "За заслуги перед Польшей", полученного в 2022 году.

Присвоение имени УПА подразделению ВСУ вызвало жесточайшую критику в Польше. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что есть границы, которые нельзя пересекать, а Украина позволяет себе слишком многое.

* террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России

Теги: Польша, Украина, Зеленский


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