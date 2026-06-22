Собянин сообщил о 59 сбитых БПЛА, летевших на Москву

59 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Атака началась ранним утром в понедельник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших информации нет.

Напомним, 18 июня случилась одна из крупнейших атак БПЛА ВСУ на столицу РФ — было запущено около 200 дронов. Нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, начался пожар. Также был поврежден торговый центр "Садовод", в результате падения обломков одного из беспилотников загорелся торговый центр "МЕГА Белая Дача". Из-за воздушной угрозы были закрыты все московские аэропорты, что привело к серьезным транспортным сбоям. В Подмосковье восьмилетняя девочка погибла в результате налета украинских беспилотников. Кроме того, сообщалось о 17 пострадавших.