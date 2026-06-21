Иранские переговорщики покинули место проведения встречи после угроз со стороны Дональда Трампа

Иранские переговорщики покинули место проведения встречи с представителями Соединенных Штатов после угроз со стороны Дональда Трампа, сообщают РИА Новости со ссылкой на иранское СМИ Tasnim.

"Команда покинула место проведения переговоров в знак протеста", — говорится в сообщении.

Ранее вечером СМИ сообщили о завершении первого раунда технических консультаций. Они прошли в закрытом режиме в швейцарском Бюргенштоке при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Присутствовали также эксперты Минэнерго США. Как отмечается, члены иранской переговорной группы выступили против рукопожатий и совместной фотосессии.

Как рассказывал официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.

Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия Штатами морской блокады и восстановления Ираном судоходства через Ормузский пролив.