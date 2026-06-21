В Приморском крае ищут вертолет, пропавший с радаров после вылета

В Приморском крае ищут вертолет, пропавший с радаров после вылета. В последний раз воздушное судно выходило на связь в 11.00 по местному времени, сообщили Накануне.RU в Восточном МСУТ СК России.

Вертолет Robinson вылетел с площадки в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района. Местонахождение не установлено.

На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем смерть двух и более человек.