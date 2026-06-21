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Политика Южный ФО Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Нападавшего на посетителей в краснодарском торговом центре задержал участник СВО

Нападавшего на посетителей в краснодарском торговом центре 19-летнего парня задержал житель Краснодара, ранее служивший в зоне СВО, сообщают РИА Новости.

Мужчина сейчас проходит лечение после ранения. Он задержал нападавшего и удерживал его до приезда полиции.

"На улицу его (нападавшего - ред.) вывели, к нам подошел раненый охранник, которого он (нападавший - ред.) на эскалаторе пырнул ножом. Я увидел, что у него бежит кровь, что он перемотанный, но недостаточно туго было перемотано. И я побежал в машину за жгутом. Взял из машины жгут, перемотал ему руку и оказал ему помощь", - приводит издание его слова. Мужчина планирует вернуться в зону СВО.

Краснодарец награжден орденом Мужества, медалью "За боевые отличия" и медалью "Участнику специальной военной операции". Он получил тяжелое ранение в зоне СВО в мае 2022 года, в декабре 2024 года по дороге на очередную операцию попал в ДТП, восстановление после которого проходит до сих пор.

После того, как о герое стало известно Маргарита Симоньян сообщила, что он получит премию имени Тиграна Кеосаяна.

В субботу молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали, им оказали медицинскую помощь амбулаторно. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

Теги: торговый центр, СВО


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