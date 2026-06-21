Члены делегации Ирана на переговорах с США в Швейцарии отказались от совместной фотосессии и рукопожатий

Члены делегации Ирана на переговорах с США в Швейцарии отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями американской делегации перед началом встречи, сообщают РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. Они проходят в закрытом формате.

"Делегация США и организаторы переговоров планировали, что открытие встречи будет включать рукопожатие и совместную фотосессию иранской и американской делегаций. Глава и члены иранской переговорной группы возразили против этих формальностей, заявив, что не будут присутствовать на фотосессии с американской делегацией", - говорится в сообщении.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.