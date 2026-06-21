В Югре погиб бывший замгубернатора, ушедший добровольцем на СВО

На СВО погиб бывший замгубернатора Югры Алексей Золотухин, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев, передает корреспондент Накануне.RU.

После ухода с поста заместителя губернатора Югры в 2025 году он добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции, где погиб при исполнении воинского долга.

Алексей Золотухин родился 19 октября 1977 года в Ташкенте. В 2003 году с отличием окончил Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России по специальности "юриспруденция". С 1995 по 2008 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ. С 2008 года перешел на гражданскую службу.

С июля 2018 по январь 2023 года Алексей Золотухин работал первым заместителем главы города Пыть-Ях. В составе правительства Югры он курировал деятельность департамента региональной безопасности, занимался вопросами гражданской защиты населения, координацией действий органов власти в период ЧС, а также взаимодействием с правоохранительными органами. В 2022 году возглавлял рабочую группу Оперативного штаба Югры по восстановлению социальной инфраструктуры города Макеевки в Донецкой Народной Республике.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героя", — говорится в сообщении Ямашева.