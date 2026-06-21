В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения

В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка. На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроле", - говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, состояние двоих детей, пострадавших от удара ВСУ в Крыму, тяжелое, запланированы телемедконсультации. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.