В Екатеринбурге подросток без прав устроил ДТП на купленной втайне от родителей машине

В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних. Как сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции, авария произошла вечером 20 июня на улице Альпинистов.

16-летний водитель автомобиля "Москвич Ода" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Ceed. В результате пострадали все, кто находился в "Москвиче": сам водитель, две 16-летние пассажирки и 14-летний пассажир. Все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Выяснилось, что юноша приобрел машину всего за три дня до аварии, причем его мать заявила полицейским, что ничего об этой покупке не знала. Против несовершеннолетнего водителя возбуждены административные дела за управление автомобилем без прав и за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью.