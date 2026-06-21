Дмитрий Дибров упал с лестницы и разбил голову в столичном ночном клубе

Телеведущий Дмитрий Дибров упал с лестницы и разбил голову в столичном клубе. Телеведущего экстренно госпитализировали, сообщает 112.

По данным канала, все произошло в ночном элитном клубе на улице Косыгина. В результате падения он потерял сознание. У него якобы диагностирован переломом носа и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.



Ранее Дибров не раз был замечен на различных вечеринках сомнительного характера. При этом телеведущий не скрывает, что посещает подобного рода мероприятия.

