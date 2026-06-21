Напавший на посетителей краснодарского ТЦ заявил, что "признакт вину и раскаивается"

19-летний Григорий А. заявил следователям, что признает вину в нападении на посетителей краснодарского ТЦ West Mall и раскаивается, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

С молодым человеком проводятся следственные действия. В ближайшее время ему проведут судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы.

Напомним, 20 июня молодой человек, вооруженный мачете, совершил жестокое нападение на посетителей. Злоумышленник начал атаку в помещении МФЦ, где привел в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей. Сразу после взрыва он начал наносить удары холодным оружием случайным прохожим. Жертвой преступления стала женщина, у которой остались двое несовершеннолетних детей. Еще пять человек получили серьезные травмы, включая сотрудника охраны, за жизнь которого сейчас сражаются медики. Очевидцы происшествия проявили смелость и самостоятельно скрутили нападавшего до появления патрульных экипажей.

Задержанным оказался Григорий А., который во время расправы выкрикивал фразы о мести за многолетние унижения. На первом допросе парень признался, что совершил это из-за усталости от жизни. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям: "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".