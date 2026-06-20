Депутат городской Думы Астрахани Александр Тихонов поздравил коллектив Областной инфекционной клинической больницы с профессиональным праздником

"В преддверии Дня медицинского работника встретился с коллективом Областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги. Передал искренние поздравления от Городской Думы и наградил лучших сотрудников благодарственными письмами за их многолетний плодотворный труд и вклад в подготовку молодых специалистов", написал на своих страницах в соцсетях депутат городской Думы Астрахани Александр Тихонов.

Труд медиков — это ежедневный подвиг, отметил депутат.

"Спасибо за то, что в стенах этого учреждения люди обретают второе дыхание и возвращаются к полноценной жизни. Было очень тепло получить ответные слова от главного врача Анны Красиловой. Анна Владимировна поблагодарила Думу за многолетнее внимание к проблемам медиков и постоянную поддержку коллектива. Сама она — гордость региона: инфекционист в третьем поколении и врач в четвертом. Такие люди — настоящая опора нашего здравоохранения. Низкий поклон за ваш благородный труд!", - почеркнул Александр Тихонов.