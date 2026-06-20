Свердловская область примет летнюю Спартакиаду народов России 2026 года

Свердловская область активно готовится к главному спортивному событию 2026 года - летней "Спартакиаде народов России". Организаторы проведут церемонию открытия в Екатеринбурге, а основные состязания по 21 виду спорта распределят между площадками в Верхней Пышме, Первоуральске, Богдановиче, селе Кашино и деревне Кремлевка.

Губернатор Денис Паслер в своих соцсетях отметил, что регион умеет проводить крупные турниры на высоком уровне, и пригласил зрителей на трибуны. Всего Спартакиада охватит семь регионов страны, включая Татарстан, Башкортостан, Челябинскую, Самарскую, Омскую и Калининградскую области. Спортсмены сразятся в 43 олимпийских дисциплинах и разыграют 362 комплекта медалей в большом соревновании между субъектами России.

Ранее женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золото чемпионата Европы во Франции, победив в финале хозяек турнира со счетом 45:39. Золотые медали получили Яна Егорян, для которой это седьмой титул в карьере, а также Алина и Александра Михайловы, впервые победившие на таком уровне.