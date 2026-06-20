Дроны атаковали нефтезавод под Тюменью: предприятие не пострадало

Тюменский нефтеперерабатывающий завод успешно отразил атаку беспилотников. Глава региона Александр Моор рассказал в своих соцсетях, что оборудование завода осталось целым, а руководство вовремя вывело всех сотрудников в безопасное место.

Губернатор лично следит за развитием событий и контролирует обстановку. Сейчас на территории, куда упали обломки аппаратов, работают специалисты экстренных служб и ликвидируют последствия инцидента.

Ранее губернатор Денис Паслер отменил режим опасности атаки беспилотников в Свердловской области, который действовал чуть более пяти часов. Глава региона подтвердил, что угроза миновала, поэтому власти сняли все ограничения, и теперь транспорт и организации региона снова работают в обычном режиме.