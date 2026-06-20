21 Июня 2026
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Происшествия Красноярский край
Фото: Накануне.RU

Нападение с мачете в краснодарском ТЦ: один человек погиб, пятеро ранены

В краснодарском торговом комплексе West Mall молодой человек, вооруженный мачете, совершил жестокое нападение на посетителей. Злоумышленник начал атаку в помещении МФЦ, где привел в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей. Сразу после взрыва он начал наносить удары холодным оружием случайным прохожим, пишет 93.RU. Жертвой преступления стала женщина, у которой остались двое несовершеннолетних детей. Еще пять человек получили серьезные травмы, включая сотрудника охраны, за жизнь которого сейчас сражаются медики. Очевидцы происшествия проявили смелость и самостоятельно скрутили нападавшего до появления патрульных экипажей.

Задержанным оказался Григорий А., который во время расправы выкрикивал фразы о мести за многолетние унижения. На первом допросе парень признался, что совершил это из-за усталости от жизни. Депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила, что юноша мог находиться в невменяемом состоянии под влиянием запрещенных препаратов. Парламентарий также предложила наделить частную охрану правом проводить более тщательные досмотры на входах в торговые залы. Известно, что после убийства женщины преступник направился к детской игровой площадке, однако свидетели успели пресечь его действия и передать правоохранителям.

Один из сотрудников торговой точки поделился подробностями спасения людей в момент паники. Услышав крики и увидев раненую женщину, он оперативно собрал в своем павильоне около двадцати человек, среди которых были дети и коллеги из соседних отделов. Группа провела в запертом помещении три часа в полной неизвестности, пока территорию не оцепили силовики и врачи.

Сейчас следователи изучают биографию нападавшего, который рос в многодетной семье с матерью-одиночкой, чтобы установить все причины, подтолкнувшие его к совершению этого тяжкого преступления в общественном месте.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будут судить 16-летнего подростка, который в сентябре 2025 года устроил дебош в электричке в районе Вторчермета. Школьник напал на контролера и охранника, а затем распылил в вагоне перцовый баллончик, в связи с чем транспортная прокуратура уже направила уголовное дело о хулиганстве в суд.

Теги: юноша, нападение, мачете


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