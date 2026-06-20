Аэропорт Кольцово возобновил работу в обычном режиме

Аэропорт Екатеринбурга Кольцово снова принимает и выпускает самолеты. Росавиация отменила все временные ограничения, которые действовали в воздушной гавани до этого момента. Ведомство сообщило, что теперь авиаузел работает без каких-либо препятствий для полетов.

Специалисты сняли запреты на взлет и посадку воздушных судов. Аэропорт вернулся к привычному графику обслуживания рейсов. Сейчас службы Кольцово работают в штатном режиме и обеспечивают своевременный вылет и прибытие пассажиров.

Ранее аэропорт Кольцово временно приостановил работу ради безопасности полетов. Росавиация ввела запрет на взлет и посадку самолетов, чтобы исключить любые риски для пассажиров и экипажей. Из-за этого решения авиакомпании задержали более десяти рейсов: часть бортов ждет вылета на земле, а другие ушли на запасные аэродромы.