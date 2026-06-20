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Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Дума Астраханской области поддержала федеральный закон о наделении регионов полномочиями запрещать продажу вейпов

Дума Астраханской области выразила поддержку федеральному закону, который предоставляет субъектам Российской Федерации широкие полномочия по регулированию оборота никотиносодержащей продукции, включая возможность введения запрета на продажу вейпов.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24» подчеркнул, что федеральный парламент рассчитывает на активную законотворческую работу в регионах по данному вопросу до окончания весенней сессии. Принятый закон наделяет субъекты РФ правом самостоятельно определять, в том числе, минимальное расстояние от образовательных организаций до точек продажи никотиносодержащей продукции.

«Мы надеемся, что до конца весенней сессии, когда в регионах ещё работают законодательные собрания, появится много законов регионального уровня о запрете вейпов», — заявил Вячеслав Володин, отметив, что на местах лучше знают ситуацию, поэтому полученные полномочия позволят региональным парламентам принимать взвешенные и выверенные решения.

Депутатский корпус Думы Астраханской области во главе со спикером Игорем Мартыновым полностью разделяет данную позицию. Спикер регионального парламента отметил, что вопрос ограничения оборота вейпов последовательно поддерживается депутатами. Так, еще в 2023 году астраханские парламентарии инициировали обращение в Правительство Российской Федерации по вопросу установления запрета на продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также устройств для их потребления.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Актуальность проблемы обусловлена высоким спросом среди населения, особенно молодежи, на альтернативные виды курения с использованием электронных устройств. Несмотря на позиционирование вейпов как безопасной альтернативы традиционному табаку, пар, выбрасываемый при их курении, содержит вредные вещества в виде твердых частиц, карбонилов и металлов. Исследования ученых доказывают, что вейпинг разрушает защитные барьеры легких, провоцируя фиброз и развитие хронического бронхита, повышает риск развития инфаркта миокарда, инсульта, онкологических заболеваний, а также оказывает неблагоприятное влияние на репродуктивную систему человека. У потребителей вейпов, как и у курильщиков обычных сигарет, формируется стойкая зависимость.

«Во многих странах мира полностью запрещена продажа электронных сигарет, либо приняты серьезные законодательные меры для регулирования их оборота. Астраханские парламентарии всецело разделяют позицию спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, и в региональном парламенте будут инициированы соответствующие изменения законодательства», — подчеркнул Игорь Мартынов.

Теги: вейпы, дума астраханской области , федеральный закон


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