Аэропорт Кольцово временно прекратил работу ради безопасности полетов

Руководство аэропорта Кольцово временно запретило принимать и отправлять самолеты. В Росавиации сообщили, что ввели такие ограничения, чтобы обеспечить полную безопасность полетов. Специалисты ведомства внимательно следят за ситуацией в небе и снимут запрет только после того, как исчезнут все риски для пассажиров и экипажей.

Из-за закрытия воздушной гавани авиакомпании задержали уже более десяти рейсов. Часть самолетов ожидает вылета в терминалах, а другие борты направляются на запасные аэродромы. Сотрудники аэропорта просят пассажиров сохранять спокойствие и следить за обновлениями на электронном табло. Как только контролирующие органы подтвердят безопасность воздушного пространства, Кольцово вернется к обычному графику работы.

Ранее система РСЧС объявила режим беспилотной опасности в Свердловской области и соседних регионах, из-за чего силовые структуры перешли на усиленный мониторинг воздушного пространства. Власти призывают жителей сохранять бдительность, следить за официальными сообщениями экстренных служб и не поддаваться панике.