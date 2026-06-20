Дроны ВСУ атаковали поселок Суземка: погиб мужчина и ранена женщина

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Суземка в Брянской области с помощью FPV-дронов. В результате удара погиб мирный житель. Еще одна местная жительница получила ранения, медики уже доставили ее в больницу. Врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь и сейчас следят за ее состоянием.

Врио губернатора региона Егор Ковальчук подтвердил информацию о трагедии в своих социальных сетях. Пресс-служба ведомства уточнила, что экстренные службы сработали оперативно. Сейчас власти региона занимаются последствиями атаки беспилотников и контролируют лечение раненой женщины.

Ранее система РСЧС объявила режим беспилотной опасности в Свердловской области и соседних регионах, из-за чего силовые структуры перешли на усиленный мониторинг воздушного пространства.