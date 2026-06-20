Росгвардейцы задержали угонщика после погони и ДТП в Свердловской области

В Свердловской области экипаж Верхнесалдинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в угоне отечественного автомобиля, сообщили в ведомстве. Во время патрулирования бойцы получили сообщение о краже машины и сразу выдвинулись к месту, где мог проехать преступник. Расчет оказался верным: вскоре разыскиваемое авто пронеслось мимо патруля в сторону Верхней Салды.

Росгвардейцы вместе с нарядом ДПС начали преследование. Через несколько минут угонщик потерял контроль над управлением и устроил аварию на выезде из города. Из разбитой машины выскочили двое парней и попытались убежать. Однако водитель экипажа Росгвардии быстро догнал и скрутил молодого человека, который сидел за рулем. Второго беглеца поймали сотрудники ДПС.

В дорожном происшествии никто не пострадал. Силовики передали задержанных сотрудникам Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства. Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по факту угона.

Ранее следователи города Карачаевска начали проверку после несчастного случая, который произошел 19 июня во время туристического сплава по реке Учкулан. Два человека сплавлялись на катамаранах, но в какой-то момент судно перевернулось, и мужчины оказались в воде.