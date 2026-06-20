Российские саблистки вырвали золото у Франции на чемпионате Европы

Женская сборная России по фехтованию на саблях заняла первое место на чемпионате Европы, который сейчас принимает французский Антони. В решающем матче наши девушки встретились с хозяйками турнира - сборной Франции. Российские саблистки провели уверенный поединок и обыграли соперниц со счетом 45:39.

Золотые медали получили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Для 32-летней Егорян эта победа стала особенной: она взяла свое седьмое золото европейских первенств и первое с 2019 года. Ее напарницы, 26-летняя Алина и 20-летняя Александра, выиграли награду такого уровня впервые в жизни. Также в заявку команды на турнир вошла запасная участница Анастасия Шорохова.

Сейчас россияне соревнуются в нейтральном статусе, но ситуация скоро изменится. Международная федерация фехтования (FIE) еще 2 июня разрешила нашим атлетам использовать национальную символику. Спортсмены начнут выступать без всяких ограничений уже на чемпионате мира в Гонконге. Эти соревнования пройдут в период с 22 по 30 июля.

А с12 по 14 июня на екатеринбургской Падел-арене РМК прошел масштабный турнир RCC Padel Open категории ФПР 500, где 32 пары из 12 регионов России, Испании и Аргентины боролись за призовой фонд в 1,15 миллиона рублей.