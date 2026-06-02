Первые отечественные серийные самолеты SJ-100 и МС-21 выпущены и ждут сертификации

Первые отечественные серийные самолеты SJ-100 и МС-21 выпущены и ждут сертификации, сообщил в интервью ТАСС глава входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

"По SJ-100 и МС-21 сертификационные работы на завершающей стадии, первые серийные машины уже произведены и ожидают лишь завершения сертификационных процедур", - сказал он.

В целом в цехах окончательной сборки сейчас находятся около двух десятков SJ-100 и МС-21, добавил Бадеха.

ОАК рассчитывает на завершение сертификационных полетов по самолету SJ-100 к концу лета, осталось провести около 20% сертификационных полетов. По МС-21 осталось 70% полетов.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация рассчитывает в первом квартале 2027 года завершить сертификацию МС-21 и начать серийный выпуск.

Поставки импортозамещенных SJ-100 с двигателями ПД-8 начнутся в конце 2026 года или в первом квартале 2027 года, сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.