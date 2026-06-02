Столтенберг заявил об отсутствии гарантий сохранения НАТО в нынешнем виде

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Bloomberg заявил об отсутствии гарантий сохранения военно-политического блока НАТО в нынешнем виде.

"Поэтому нам необходимо вновь и вновь подтверждать свою приверженность альянсу", - заявил он, сравнив это с браком.

Столтенберг заявил, что отношения между США и ЕС сейчас переживают сложный период и назвал неприемлемыми угрозы в адрес Дании на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии.