Порядка 30 американских компаний примут участие в ПМЭФ в этом году

Порядка 30 американских компаний, работающих в России, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Санкт-Петербургского филиала Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Марию Чернобровкину.

"Порядка 30 американских компаний примут участие в ПМЭФ в этом году", - сказала собеседница агентства.

Добавим, что в Петербург прибыл председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук - младший, которого американский лидер Дональд Трамп направил на ПМЭФ-2026. Кук-младший является первым за несколько лет официальным представителем США, который примет участие в мероприятиях форума. Согласно программе, он будет в числе участников сессии "Россия - США: диалог культур", которая состоится 4 июня.