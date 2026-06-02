03 Июня 2026
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Фото: фонд святой Екатерины

Делегация Международного комитета Красного Креста посетила мемориал жертвам атаки ВСУ на колледж в Старобельске

Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР во время визита в Старобельск в республике посетила мемориал жертвам атаки ВСУ на колледж, сообщают РИА Новости.

После посещение места удара ВСУ по колледжу в Старобельске посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник показал членам делегации Красного Креста мемориал погибшим при атаке ВСУ. Представители МККК увидели портреты всех погибших детей и убедились, что жители города до сих пор несут туда цветы и игрушки.

"Все зависит от того, что они хотят слышать в мировом сообществе, для многих там это до сих пор "удар по военным", но мы прекрасно знаем, кто там был, там были дети", - прокомментировал визит делегации один из местных жителей, пришедший к мемориалу почтить память погибших.

22 мая ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Погиб 21 человек, пострадали 65.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске продемонстрировала их моральный крах. Он также заявил, что Россия приложит все усилия для установления обстоятельств теракта киевского режима в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных к этому преступлению.

Теги: колледж, Международный комитет Красного Креста, Старобельск, мемориал


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