Теннисистка Мирра Андреева стала первой полуфиналисткой "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мирра Андреева стала первой полуфиналисткой "Ролан Гаррос" 2026 года.

Андреева в матче 1/4 финала с "баранкой" обыграла румынку Сорану Кырстю со счётом 6:0, 6:3.

Полуфинал — пока лучшее достижение 19-летней Андреевой на турнирах "Большого шлема". В 2024 году Мирра также дошла до полуфинала "Ролан Гаррос".

В матче 1/2 финала россиянка в любом случае сыграет с представительницей Украины. Ей станен либо Элина Свитолина, либо Марта Костюк.

Отметим также, что до стадии 1/4 финала "Ролан Гаррос" в одиночном разряде дошли сразу три россиянки: Мирра Андреева, Анна Калинская и Диана Шнайдер.