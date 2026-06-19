В Карачаево-Черкесской Республике во время сплава на катамаране перевернулись туристы

Следственным отделом по городу Карачаевску СК России по Карачаево-Черкесской Республике организована процессуальная проверка по факту несчастного случая на воде, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

По предварительным данным, 19 июня двое туристов осуществляли сплав на катамаранах по реке Учкулан в Карачаевском районе. В результате опрокидывания плавсредства мужчины потеряли равновесие и упали в воду. Один из них смог самостоятельно выбраться на берег. Второго унесло вниз по течению.

Следователи совместно с криминалистами проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведутся поисковые работы.

Установлено, что туристы не обращались с заявкой о пребывании на территории республики в туристических целях и осуществлении сплава по реке в адрес ГУ МЧС России по КЧР. Специализированных инструкторов по сплаву группа также не привлекала.